ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
307
Время на прочтение
1 мин

Пошла по маминым стопам: старшая дочь Миллы Йовович снялась в рекламе модного бренда

Девушка стала одной из звезд осенней промокампании французского Модного дома.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Эвер Андерсон

Эвер Андерсон

49-летняя актриса Милла Йовович — мама трех дочерей, которых она родила в браке с режиссером Полом Андерсоном. Старшая из них — 17-летняя Эвер — похоже, пошла по маминым стопам и уже делает первые шаги в модельной и кинокарьере.

Эвер Андерсон

Эвер Андерсон

Девушка стала звездой новой рекламной кампании Chloé Pre-Fall 2025. Она примерила разные образы в бохо-стиле: платья с цветочными принтами, кружевное платье-комбинацию, шубы из цветного меха.

Эвер Андерсон

Эвер Андерсон

Эвер Андерсон

Эвер Андерсон

Луки Эвер дополняли крупные украшения из золота с камнями и кожаные туфли и сапоги.

Эвер Андерсон

Эвер Андерсон

Эвер Андерсон

Эвер Андерсон

Эвер Андерсон

Эвер Андерсон

Отметим, Эвер с пяти лет обучается актерскому мастерству, дебютировала в кино в 2016 году и уже успела сыграть несколько заметных ролей в фильмах «Черная вдова» и «Питер Пэн и Венди».

Ранее, отметим, Милла Йовович в нарядах от украинских брендов снялась для глянца. Актриса появилась в новой фотосессии для Vogue Czechoslovakia.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie