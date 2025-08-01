Пошла по маминым стопам: старшая дочь Миллы Йовович снялась в рекламе модного бренда

Эвер Андерсон

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49-летняя актриса Милла Йовович — мама трех дочерей, которых она родила в браке с режиссером Полом Андерсоном. Старшая из них — 17-летняя Эвер — похоже, пошла по маминым стопам и уже делает первые шаги в модельной и кинокарьере.

Эвер Андерсон

Девушка стала звездой новой рекламной кампании Chloé Pre-Fall 2025. Она примерила разные образы в бохо-стиле: платья с цветочными принтами, кружевное платье-комбинацию, шубы из цветного меха.

Эвер Андерсон

Эвер Андерсон

Луки Эвер дополняли крупные украшения из золота с камнями и кожаные туфли и сапоги.

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Эвер Андерсон

Эвер Андерсон

Эвер Андерсон

Отметим, Эвер с пяти лет обучается актерскому мастерству, дебютировала в кино в 2016 году и уже успела сыграть несколько заметных ролей в фильмах «Черная вдова» и «Питер Пэн и Венди».

Ранее, отметим, Милла Йовович в нарядах от украинских брендов снялась для глянца. Актриса появилась в новой фотосессии для Vogue Czechoslovakia.