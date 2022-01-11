Пошла за вторым: "Мисс Украина Вселенная - 2011" Олеся Стефанко снова беременна

Олеся Стефанко новый год начала с того, что анонсировала подписчикам в Instagram о своей второй беременности. И показала свежие фото.

33-летняя модель опубликовала фотографию с мужем Сергеем Алисеенко и сообщила, что они снова ждут пополнения. Их первенец – сын Тео, родился в августе 2020 года. Олеся решила не откладывать вторую беременность надолго или так просто совпали обстоятельства.

"Большое спасибо за поздравление! Мы с нетерпением ждем, чтобы открыть новую главу в нашей жизни и начать новое путешествие❤️ Всем еще раз спасибо!" - написала в подписи под фото модель.

Стефанко также поделилась и другими снимками, в том числе и фото в купальниках, ведь недавно семья вернулась из отпуска. Судя по размерам ее живота, находится девушка во втором триместре. Кого ждет – мальчика или девочку, пока не рассказывает.

Олеся пишет, что сейчас с ее настроением происходит что-то невероятное, и шутит, что муж успокаивает, называя это гормональными всплесками. А беременные женщины, как известно, такие уязвимые.

Мы поздравляем Олесю с пополнением и охотно будем следить за ее новыми публикациями в Instagram.

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