После автограф-сессии: модель Эмили Ратажковски запечатлели в Лондоне

В Великобританию 30-летняя модель прилетела ради презентации своей книги.

Американскую модель Эмили Ратажковски запечатлели фотографы, когда она покидала книжный магазин Waterstones, расположенный на улице Гауэр-стрит, в Лондоне. Там у нее была автограф-сессия в связи с выходом ее книги My Body ("Мое тело"). Книга стала бестселлером New York Times и является глубоко личным исследованием Эмили феминизма, сексуальности и власти, отношения мужчин к женщинам.

Ее очерки описывают моменты из жизни Ратажковски, исследуя фетишизацию девушек и женской красоты, одержимость и презрение к женской сексуальности, извращенную динамику моды и киноиндустрии, а также серую зону между согласием и насилием.

Для автограф-сессии Эмили надела теплое черное пальто на запах, под которым была голубая кофта и легинсы, черные сапоги и меховую шляпу с леопардовым принтом.

Эмили Ратажковски / Getty Images

Днем ранее Ратажковски также заметили в Лондоне, но только когда она покидала WOW: Shameless Festival в Центре искусств Баттерси в Лондоне. 30-летняя звезда была в луке от Michael Kors: мини-юбке с принтом "зебра", черной водолазке, меховом пальто тоже с принтом "зебра" и красных высоких сапогах на шпильках. Аутфит Эмили дополнила меховой черной шляпой и сделала макияж.

Эмили Ратажковски / Getty Images

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