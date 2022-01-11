После душа: Наталья Могилевская показала пикантное фото в полотенце

Артистка продемонстрировала соблазнительный образ и поделилась размышлениями о женской красоте и страхе старения.

Наталья Могилевская поделилась в Instagram пикантным снимком, чем очень порадовала фолловеров.

Артистка запечатлена на фото в белом полотенце и с полотенцем на голове. Наталья словно только что вышла из душа. В руках она держит зеркало для макияжа. На руках певицы вишневый маникюр.

В подписи к фото Могилевская поразмышляла о женской красоте и страхе старения.

"Не доводите себя до состояния, когда вы продаете квартиру ради того, чтобы поменять лицо! Я помню впервые поймала себя на страхе постареть лет в 18. И с тех пор я наблюдаю, как по-разному люди вокруг меня реагируют на свое взросление. Некоторые из подруг довели этот страх до панического состояния и готовности продать квартиру за возможность потерять лицо. Мне кажется, что нужно искать секрет в том, почему некоторые пожилые люди имеют счастливое лицо и чувствуют себя гармонично, а некоторые все так и не смирились с пришедшей старостью, имеют злобный и ворчливый характер. Я думаю, что здесь, как никогда, применимо мое любимое правило: "счастливая женщина некрасивой не бывает". Итак, продаем квартиру и едем в Индию в поисках счастья, и черт с ней, с этой операцией!" – написала Наталья.

Поклонники певицы оставили под снимком комплименты о ее внешности: "Наташа, для меня вы не меняетесь, не знаю, как у вас это получается, но точно вижу, что вы очень красиво и натурально выглядите. Это так здорово! Наверное, все зависит от состояния души и внутреннего тепла!", "Наташенька, у вас очень красивое и природное взросление. Хорошая генетика и правильное отношение к себе любимой. Я вами любуюсь и восхищаюсь".

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