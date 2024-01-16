После двух родов: Рози Хантингтон-Уайтли похвасталась плоским животом

36-летняя супермодель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Рози Хантингтон-Уайтли – мама двух детей: 6-летнего сына Джека Оскара и почти 2-летней дочери Изабеллы Джеймс. Чтобы вернуть свою дородовую форму, возлюбленной актера Джейсона Стэтхэма пришлось приложить усилию и регулярно заниматься в спортзале. Но результат не заставил себя долго ждать. Сейчас фигура Рози выглядит потрясающе, модель – обладательница подкачанного пресса, которым она постоянно хвастается.

Так, Хантингтон-Уайтли показала фото с пляжа, скорее всего, сделанное на недавнем отдыхе модели в Таиланде. Она загорает в купальнике Celine.

А также записала видео, для которого позировала в синем комплекте нижнего белья из своей коллекции для Marks & Spencer.

Напомним, ранее Рози Хантингтон-Уайтли вышла в свет с бойфрендом. Они посетили британскую премьеру фильма "Пчеловод". Модель выглядела роскошно в черном полупрозрачном платье из коллекции Alaïa сезона весна-лето 2024, которое идеально сидело на ее фигуре.

Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Associated Press

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