После громких обвинений сына: Виктория Бекхэм сделала шаг к примирению с Бруклином

Виктория Бекхэм / © Getty Images

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Daily Mail сообщает, что дизайнер занялась передачей ему прав на торговую марку с его именем. Этот жест может стать попыткой наладить отношения с наследником на фоне громкого семейного конфликта.

По информации The Sun, Виктория уже подготовила необходимые документы, чтобы передать права на имена своим взрослым сыновьям — Бруклину, Ромео и Крузу. Ранее зарегистрированные торговые марки принадлежали дизайнеру: она оформила их в 2016 году, когда дети были несовершеннолетними, чтобы защитить их имена от коммерческого использования посторонними.

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Теперь, когда сыновья выросли и развивают собственные проекты, права на их имена должны перейти к ним в ходе процедуры продления регистрации в декабре 2026 года. Источник издания утверждает, что Виктория сама позаботилась о том, чтобы передача прошла без осложнений.

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В чем Бруклин обвинил родителей

Новость появилась спустя несколько месяцев после громкого заявления Бруклина, опубликованного в Instagram. Тогда 27-летний сын Дэвида и Виктории Бекхэмов публично рассказал о конфликте с родителями и обвинил их в попытках вмешиваться в его отношения с женой Николой Пельтц.

В частности, Бруклин заявил, что незадолго до свадьбы в 2022 году родители якобы неоднократно давили на него и пытались подкупить, чтобы он отказался от прав на собственное имя. По его словам, это могло повлиять не только на него самого, но и на его супругу и будущих детей.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Getty Images

«Они настаивали, чтобы я подписал документы до свадьбы, поскольку после этого должны были вступить в силу условия соглашения», — утверждал Бруклин. Он также заявил, что его отказ повлиял на предполагаемую финансовую выгоду, после чего отношение родителей к нему изменилось.

Передача прав на имя может стать жестом доброй воли со стороны Виктории и помочь в будущем восстановить отношения с сыном. Однако пока неизвестно, повлияет ли это решение на позицию Бруклина.

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Ранее, напомним, Никола Пельтц с мужем Бруклином Бекхэмом в костюмах отметили Хэллоуин.

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