ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
482
Время на прочтение
2 мин

После громких обвинений сына: Виктория Бекхэм сделала шаг к примирению с Бруклином

Виктория Бекхэм, похоже, решила сделать шаг навстречу своему старшему сыну Бруклину, с которым у нее уже продолжительное время напряженные отношения.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм / © Getty Images

Daily Mail сообщает, что дизайнер занялась передачей ему прав на торговую марку с его именем. Этот жест может стать попыткой наладить отношения с наследником на фоне громкого семейного конфликта.

По информации The Sun, Виктория уже подготовила необходимые документы, чтобы передать права на имена своим взрослым сыновьям — Бруклину, Ромео и Крузу. Ранее зарегистрированные торговые марки принадлежали дизайнеру: она оформила их в 2016 году, когда дети были несовершеннолетними, чтобы защитить их имена от коммерческого использования посторонними.

Теперь, когда сыновья выросли и развивают собственные проекты, права на их имена должны перейти к ним в ходе процедуры продления регистрации в декабре 2026 года. Источник издания утверждает, что Виктория сама позаботилась о том, чтобы передача прошла без осложнений.

В чем Бруклин обвинил родителей

Новость появилась спустя несколько месяцев после громкого заявления Бруклина, опубликованного в Instagram. Тогда 27-летний сын Дэвида и Виктории Бекхэмов публично рассказал о конфликте с родителями и обвинил их в попытках вмешиваться в его отношения с женой Николой Пельтц.

В частности, Бруклин заявил, что незадолго до свадьбы в 2022 году родители якобы неоднократно давили на него и пытались подкупить, чтобы он отказался от прав на собственное имя. По его словам, это могло повлиять не только на него самого, но и на его супругу и будущих детей.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Getty Images

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Getty Images

«Они настаивали, чтобы я подписал документы до свадьбы, поскольку после этого должны были вступить в силу условия соглашения», — утверждал Бруклин. Он также заявил, что его отказ повлиял на предполагаемую финансовую выгоду, после чего отношение родителей к нему изменилось.

Передача прав на имя может стать жестом доброй воли со стороны Виктории и помочь в будущем восстановить отношения с сыном. Однако пока неизвестно, повлияет ли это решение на позицию Бруклина.

Ранее, напомним, Никола Пельтц с мужем Бруклином Бекхэмом в костюмах отметили Хэллоуин.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie