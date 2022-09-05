После многолетнего перерыва: звезда "Мумии" Брендан Фрейзер триумфально вернулся в кино

Фильм "Кит" был очень хорошо принят, и теперь некоторые говорят, что он может принести актеру его первую номинацию на "Оскар".

Сейчас актеру Брендану Фрейзеру 53 года, но многие помнят его по нескольким довольно успешным ролям, которые он воплотил еще в молодости - фильмам "Мумия", "Взрыв из прошлого" и "Джордж из джунглей". С того времени прошло много лет, а в жизни Брендана произошло много довольно трагичных событий, из-за которых он вынужден был уйти из индустрии и только иногда появлялся во второсортных фильмах или озвучивал персонажи мультфильмов. Актер платил огромные алименты бывшей супруге, которые его практически разорили, потерял мать, лечился от травм, полученных на съемках и депрессии.

В этом году, спустя столько лет, Брендан наконец-то сыграл в фильме главную роли - актер появился в драматической картине "Кит" режиссера Даррена Аронофски по сценарию Сэмюэля Д. Хантера, основанному на его же одноименной пьесе. Премьера драматического фильма состоялась 4 сентября на Венецианском кинофестивале.

Фрейзер сначала появился на фотоколле, а затем вечером вышел на красную дорожку со своей возлюбленной, держась за руки.

Брендан Фрейзер / Фото: Associated Press

Брендан Фрейзер / Фото: Associated Press

Актер, который еще 20 лет тому назад был так любим публикой, а затем забыт, купался во внимании фотографов и прессы.

Брендан Фрейзер / Фото: Associated Press

Фильм "Кит" будет рассказывать о мужчине по имени Чарли, страдающем от ожирения, который пытается восстановить связь со своей 17-летней дочерью. Много лет тому назад он оставил семью ради мужчины-любовника, который позже умер. Затем Чарли начал переедать из-за душевной боли и вины и набрал почти 300 килограммов. Но опыт Рене Зеллвегер в "Дневниках Бриджит Джонс" Фрейзер не повторял и вес для фильма специально не набирал, гримеры использовали специальные накладки.

Брендан Фрейзер с коллегами по фильму "Кит" / Фото: Associated Press

Эта роль стала триумфальным возвращением Брендан Фрейзер в кино, ведь у фильма уже очень высокие рейтинги. После завершения показа зал встал в овациях, из-за чего Брендан расплакался.

The standing ovation for #TheWhale was so enthusiastic, Brendan Fraser tried to leave the theater but the crowd’s applause made him stay. #Venezia79 pic.twitter.com/ZZ0vbFX7Rl — Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) September 4, 2022

И поскольку фильм "Кит" был настолько хорошо принят, теперь многие говорят, что он может принести актеру его первую номинацию на "Оскар", сообщает MovieWeb. Похоже, возвращение Брендана в большое кино удалось.

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