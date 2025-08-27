После операции на красную дорожку: модель Барбара Палвин впервые появилась на публике после лечения

Барбара Палвин / © Getty Images

Около двух недель тому назад 31-летняя модель Барбара Палвин, которая известна как «ангел» Victoria’s Secret, сообщила, что перенесла операцию. В своем Instagram звезда сообщила, что у нее обнаружили эндометриоз — гинекологическое заболевание, которое может вызывать боли в тазовой области, нарушения менструального цикла и проблемы с фертильностью.

Барбара Палвин / © Instagram Барбары Палвин

Барбара Палвин / © Instagram Барбары Палвин

По словам Барбары, она на протяжении нескольких лет сталкивалась с различными симптомами во время менструации: это могли быть усталость, сильная боль, обильные и нерегулярные кровотечения, «бессонные ночи на полу в ванной». Однако сегодня, 27 августа, модель уже вышла на красную дорожку Венецианского кинофестиваля, который стартовал в Италии.

Барбара Палвин / © Getty Images

Барбара блистала в черном платье с глубоким декольте, тонкими бретельками, драпировками на талии и длинной шифоновой юбкой, которую дополнял высокий разрез. На талии у платья была эффектная кружевная вставка ткани, которая добавляла наряду романтики и делала его более интересным.

Также Палвин надела к платью капроновые колготки и туфли с открытой пяткой, которые были украшены вышивкой бисером от бренда Betsey Johnson. Волосы она заплела в небрежную косу, а также украсила их жемчужинами.