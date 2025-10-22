После отречения принца Эндрю: стало известно, кто может получить титул герцога Йоркского

Принц Эндрю / © Getty Images

Сейчас монархом является король Чарльз III, его старший сын — наследник престола Уильям — носит титул принца Уэльского, а младший — принц Гарри — герцога Сассекского и вряд ли тут стоит ожидать каких-то перемен.

А вот, когда королем станет Уильям, то титул герцога Йоркского, от которого отказался недавно принц Эндрю, может достаться младшему сыну Уильяма — принцу Луи.

ПРинцы Уильям и Гарри / © Associated Press

По данным британского эксперта по этикету Debrett’s, герцогство Йоркское традиционно присваивается второму сыну монарха. Эта традиция началась с короля Эдуарда IV в 1474 году. Отец королевы Елизаветы, король Георг VI, также был известен как герцог Йоркский до неожиданного отречения от престола его старшего брата, короля Эдуарда VIII, в 1936 году.

Официальное лишение принца Эндрю герцогского титула потребовало бы принятия парламентского акта, поэтому вполне вероятно, что титул просто останется невостребованным до его смерти.

Принцессы Евгения и Беатрис с отцом принцем Эндрю / © Getty Images

Титул герцога наследуется по мужской линии, поэтому он не может быть передан его дочерям, принцессам Беатрис и Евгении. В отсутствие законного наследника мужского пола герцогский титул Эндрю после его смерти перейдет к короне и может быть передан другому лицу.

Если к тому времени принц Уильям взойдет на престол, принц Луи может стать следующим герцогом Йоркским, как второй сын монарха.