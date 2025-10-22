- Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
После отречения принца Эндрю: стало известно, кто может получить титул герцога Йоркского
Не секрет, что титул герцога Йоркского традиционно дается второму сыну монарха.
Сейчас монархом является король Чарльз III, его старший сын — наследник престола Уильям — носит титул принца Уэльского, а младший — принц Гарри — герцога Сассекского и вряд ли тут стоит ожидать каких-то перемен.
А вот, когда королем станет Уильям, то титул герцога Йоркского, от которого отказался недавно принц Эндрю, может достаться младшему сыну Уильяма — принцу Луи.
По данным британского эксперта по этикету Debrett’s, герцогство Йоркское традиционно присваивается второму сыну монарха. Эта традиция началась с короля Эдуарда IV в 1474 году. Отец королевы Елизаветы, король Георг VI, также был известен как герцог Йоркский до неожиданного отречения от престола его старшего брата, короля Эдуарда VIII, в 1936 году.
Официальное лишение принца Эндрю герцогского титула потребовало бы принятия парламентского акта, поэтому вполне вероятно, что титул просто останется невостребованным до его смерти.
Титул герцога наследуется по мужской линии, поэтому он не может быть передан его дочерям, принцессам Беатрис и Евгении. В отсутствие законного наследника мужского пола герцогский титул Эндрю после его смерти перейдет к короне и может быть передан другому лицу.
Если к тому времени принц Уильям взойдет на престол, принц Луи может стать следующим герцогом Йоркским, как второй сын монарха.