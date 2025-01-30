"После проекта я столкнулся с огромным эмоциональным и физическим истощением": Александр Терен признался, куда он исчез

Главный герой реалити-шоу "Холостяк-13" Александр Будько Терен опубликовал в Instagram свое новое фото и поделился с подписчиками, чем он сейчас занимается.

Александр Терен/Instagram Александра Терена

Фолловеры мужчины очень ждали от него какой-либо активности в соцсети, ведь в последнее время он пропал из Instagram. Александр объяснил свое отсутствие в соцсети.

"Друзья, где я пропал? Вы, наверное, заметили, что в последнее время я менее активен здесь, в своем инстаграмме. И я чувствую, что должен объяснить, почему так произошло.

После участия в проекте я столкнулся с огромным эмоциональным, нравственным и физическим истощением. Этот проект стал для меня испытанием, но подарил много важных уроков. Однако, честно говоря, после него мне понадобится еще много времени, чтобы снова обрести баланс и прислушаться к себе", – рассказал Терен.

Александр признался, что сейчас он ушел в творчество – пишет свою вторую книгу, о чем давно уже мечтал.

"Я никуда не делся, я есть и понял, что настал момент реализовать то, что давно жило во мне. Это мечта, которая долго ждала в свое время – моя вторая книга. Ваши сообщения и вопросы о том, буду ли я писать продолжение, только добавляли мне уверенности.



Теперь я полностью сосредоточился на этом процессе. Это не только о написании текстов – это поиск себя, погружение в свои мысли, переживания и идеи, которые я хочу поделить с вами.



Мне очень важно, чтобы этот период был честным и подлинным. Поэтому сейчас я больше живу офлайн, где пишу, думаю, вдохновляюсь. Но я обещаю: когда придет время, я поделюсь с вами этой частью своей души, которая уже превращается в книгу.



Благодарю вас за терпение, за вашу поддержку и веру. Это значит для меня больше, чем вы можете вообразить. Я не исчез – я просто ищу новые смыслы и рефлексирую, чтобы вернуться к вам с чем-то действительно важным", – добавил Терен.

Напомним, недавний ответ победительницы "Холостяка-13" — Инны Белень — на вопрос подписчиков об Александре Терене взволновал поклонников пары. В Сети ходят слухи, что они разошлись.

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