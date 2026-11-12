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- Шоу-бизнес
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После романа с Томом Крузом: Ана де Армас впервые вышла в свет с новым избранником
Голливудская актриса больше не скрывает новые отношения.
После расставания с Томом Крузом актриса Ана де Армас появилась на публике с новым избранником — венесуэльским музыкантом Бето Монтенегро. Вместе они посетили светское мероприятие в Лас-Вегасе и позировали фотографам на красной дорожке.
Пара стала гостями гала-вечера Persona of the Year 2026, организованного Латинской академией звукозаписи в честь реггетон-исполнителя Daddy Yankee. Событие состоялось в MGM Grand Conference Center накануне церемонии Latin Grammy.
Для выхода в свет 38-летняя де Армас выбрала эффектный черный образ. Актриса надела корсет с кружевными деталями на рукавах и металлическими застежками спереди, а также длинную полупрозрачную юбку из кружева с цветочной вышивкой. Наряд она дополнила черными туфлями, тонким колье и кольцами.
Ее избранник, 37-летний Бето Монтенегро, появился в свободном черном костюме с белой рубашкой и темным галстуком. На красной дорожке музыкант и актриса держались под руку и охотно позировали вместе.
Отметим, Бето Монтенегро — венесуэльский певец, композитор и фронтмен группы Rawayana, основанной в 2007 году. Коллектив сочетает в своем творчестве регги, поп-рок и карибские музыкальные ритмы.
Слухи о романе артиста и голливудской звезды появились летом 2026 года. В июле их заметили вместе на музыкальном фестивале в Мадриде, а позднее пару фотографировали во время отдыха на испанском острове Форментера.
Напомним, ранее Ана де Армас встречалась с Томом Крузом. Слухи об их романе появились после совместных выходов и поездок, однако в 2025 году СМИ сообщили о расставании актеров.
Ранее Ана де Армас в платье с камнями и кружевом от Louis Vuitton очаровала аутфитом на премии.