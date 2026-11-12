ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
125
Время на прочтение
2 мин

После романа с Томом Крузом: Ана де Армас впервые вышла в свет с новым избранником

Голливудская актриса больше не скрывает новые отношения.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Ана де Армас с бойфрендом Бето Монтенегро

Ана де Армас с бойфрендом Бето Монтенегро / © Associated Press

После расставания с Томом Крузом актриса Ана де Армас появилась на публике с новым избранником — венесуэльским музыкантом Бето Монтенегро. Вместе они посетили светское мероприятие в Лас-Вегасе и позировали фотографам на красной дорожке.

Ана де Армас с бойфрендом Бето Монтенегро / © Associated Press

Ана де Армас с бойфрендом Бето Монтенегро / © Associated Press

Пара стала гостями гала-вечера Persona of the Year 2026, организованного Латинской академией звукозаписи в честь реггетон-исполнителя Daddy Yankee. Событие состоялось в MGM Grand Conference Center накануне церемонии Latin Grammy.

Ана де Армас с бойфрендом Бето Монтенегро / © Associated Press

Ана де Армас с бойфрендом Бето Монтенегро / © Associated Press

Для выхода в свет 38-летняя де Армас выбрала эффектный черный образ. Актриса надела корсет с кружевными деталями на рукавах и металлическими застежками спереди, а также длинную полупрозрачную юбку из кружева с цветочной вышивкой. Наряд она дополнила черными туфлями, тонким колье и кольцами.

Ее избранник, 37-летний Бето Монтенегро, появился в свободном черном костюме с белой рубашкой и темным галстуком. На красной дорожке музыкант и актриса держались под руку и охотно позировали вместе.

Ана де Армас с бойфрендом Бето Монтенегро / © Associated Press

Ана де Армас с бойфрендом Бето Монтенегро / © Associated Press

Отметим, Бето Монтенегро — венесуэльский певец, композитор и фронтмен группы Rawayana, основанной в 2007 году. Коллектив сочетает в своем творчестве регги, поп-рок и карибские музыкальные ритмы.

Слухи о романе артиста и голливудской звезды появились летом 2026 года. В июле их заметили вместе на музыкальном фестивале в Мадриде, а позднее пару фотографировали во время отдыха на испанском острове Форментера.

Напомним, ранее Ана де Армас встречалась с Томом Крузом. Слухи об их романе появились после совместных выходов и поездок, однако в 2025 году СМИ сообщили о расставании актеров.

Ранее Ана де Армас в платье с камнями и кружевом от Louis Vuitton очаровала аутфитом на премии.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie