После романа с Томом Крузом: Ана де Армас впервые вышла в свет с новым избранником

Ана де Армас с бойфрендом Бето Монтенегро / © Associated Press

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После расставания с Томом Крузом актриса Ана де Армас появилась на публике с новым избранником — венесуэльским музыкантом Бето Монтенегро. Вместе они посетили светское мероприятие в Лас-Вегасе и позировали фотографам на красной дорожке.

Ана де Армас с бойфрендом Бето Монтенегро / © Associated Press

Пара стала гостями гала-вечера Persona of the Year 2026, организованного Латинской академией звукозаписи в честь реггетон-исполнителя Daddy Yankee. Событие состоялось в MGM Grand Conference Center накануне церемонии Latin Grammy.

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Ана де Армас с бойфрендом Бето Монтенегро / © Associated Press

Для выхода в свет 38-летняя де Армас выбрала эффектный черный образ. Актриса надела корсет с кружевными деталями на рукавах и металлическими застежками спереди, а также длинную полупрозрачную юбку из кружева с цветочной вышивкой. Наряд она дополнила черными туфлями, тонким колье и кольцами.

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Ее избранник, 37-летний Бето Монтенегро, появился в свободном черном костюме с белой рубашкой и темным галстуком. На красной дорожке музыкант и актриса держались под руку и охотно позировали вместе.

Ана де Армас с бойфрендом Бето Монтенегро / © Associated Press

Отметим, Бето Монтенегро — венесуэльский певец, композитор и фронтмен группы Rawayana, основанной в 2007 году. Коллектив сочетает в своем творчестве регги, поп-рок и карибские музыкальные ритмы.

Слухи о романе артиста и голливудской звезды появились летом 2026 года. В июле их заметили вместе на музыкальном фестивале в Мадриде, а позднее пару фотографировали во время отдыха на испанском острове Форментера.

Напомним, ранее Ана де Армас встречалась с Томом Крузом. Слухи об их романе появились после совместных выходов и поездок, однако в 2025 году СМИ сообщили о расставании актеров.

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Ранее Ана де Армас в платье с камнями и кружевом от Louis Vuitton очаровала аутфитом на премии.

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