После съемки: Крисси Тейген попала под прицел папарацци в роскошном наряде

36-летняя Крисси выглядела невероятно стильно.

Модель и бизнесвумен Крисси Тейген сфотографировали папарацци в Лос-Анджелесе, когда звезда вышла со своего автомобиля. Крисси была одета в роскошный черный блейзер и платье-комбинацию с гипюровыми деталями и глубоким декольте. Дополнили этот образ сапоги, сумка, элегантная прическа и макияж.

Крисси Тейген / Getty Images

Одета Крисси была так, поскольку вчера у нее была съемка для ее кулинарного сайта Cravings. Несколькими кадрами знаменитость поделилась с поклонниками в своем профиле в Instagram.

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