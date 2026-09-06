После скандала на Met Gala: модель Бхавита Мандава сияла в роскошном платье-русалке от Chanel в Венеции

Бхавита Мандава / © Getty Images

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Когда 26-летняя индийская модель Бхавита Мандава дебютировала на Met Gala 2026 — её образ стал полным провалом. Дело в том, что среди множества роскошных и креативных образов знаменитостей девушка, казалось, появилась в обычном повседневном луке, ведь она вышла на красную дорожку в том, что на первый взгляд напоминало обычную кофту на молнии и джинсы.

Бхавита Мандава на Met Gala 2026 — этот образ вызвал скандал / © Getty Images

Тогда Бхавиту нарядил для мероприятия Модный дом Chanel, и её костюм был иллюзией, или, скорее, имитацией, ведь на самом деле вещи, которые девушка носила, были сшиты из тонкого и высококачественного шёлка. Создание такого образа требовало исключительного мастерства. Однако скандал привлек внимание и к бренду, и к девушке, что, без сомнения, пошло на пользу её карьере, ведь Бхавита появилась в этом году среди гостей Венецианского кинофестиваля.

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Бхавита Мандава на Венецианском кинофестивале / © Getty Images

Она снова была одета в Chanel, но на этот раз модный дом решил не повторять своих ошибок с минимализмом и одел модель в одно из самых красивых платьев из круизной коллекции Chanel 2027, созданной Матье Блази.

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Обтягивающее силуэт платье переливалось несколькими оттенками аквамаринового цвета, напоминая русалку. Наряд Бхавиты имел глубокий V-образный вырез, открытые плечи и эффектную открытую спину, а от плеч до бедер спускались объемные складки.

Бхавита Мандава на Венецианском кинофестивале / © Getty Images

По данным British Vogue, платье было украшено 30 тысячами куполообразных страз в форме сердец, выполненных в градиентных оттенках радужного небесно-голубого и насыщенного бирюзового. Ещё 96 тысяч овальных пайеток тех же оттенков украсили воланы платья.

В общей сложности мастерам ателье потребовалось 1250 часов, чтобы вручную расшить наряд.

Бхавита Мандава на Венецианском кинофестивале / © Associated Press

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