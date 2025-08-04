После слухов об их романе: Памела Андерсон и Лиам Нисон показали совместные фото

Памела Андерсон и Лиам Нисон / © Instagram Памелы Андерсон

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58-летняя американская актриса и модель Памела Андерсон и 73-летний актер Лиам Нисон снялись вместе в комедийном боевике «Голый пистолет», премьера которого недавно состоялась в Киеве. Это ремейк культовой франшизы о непутевом, но отчаянном полицейском.

Сейчас активно проходит промотур фильма, и его главные актеры часто появляются на красных дорожках, ТВ и радиоэфирах. Ходят слухи, что во время съемок этого фильма между Памелой и Лиамом закрутился роман.

Памела Андерсон и Лиам Нисон / © Getty Images

Памела Андерсон и Лиам Нисон / © Associated Press

Сами же актеры пока это не комментируют, но и не скрывают на публике нежных чувств друг к другу. И даже снялись в совместной фотосессии в стиле лав-стори.

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Памела Андерсон и Лиам Нисон / © Instagram Памелы Андерсон

Памела Андерсон и Лиам Нисон / © Instagram Памелы Андерсон

Андерсон и Нисон позируют на фото с попкорном, дурачатся на камеру и весело проводят время.

Памела Андерсон и Лиам Нисон / © Instagram Памелы Андерсон

Памела Андерсон и Лиам Нисон / © Instagram Памелы Андерсон

Отметим, Памела Андерсон была замужем шесть раз, она воспитывает двух сыновей от рок-музыканта Томми Ли — 29-летнего Брэндона и 27-летнего Дилана. Недавно актриса вместе с ними появилась на премьере комедийного боевика.

А Лиам Нисон был лишь однажды в официальном браке, однако его жена Наташа Ричардсон умерла в 2009-м. У актера есть два взрослых сына.

Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images © Associated Press © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images