После тренировки: Хейли Бибер сфотографировали папарацци

Хейли Бибер / © Getty Images

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Американская модель и предпринимательница Хейли Бибер, которая недавно продала свою косметическую компанию за миллиард долларов, попала под прицел папарацци. Хейли Бибер сфотографировали в Лос-Анджелесе, где она живет с мужем Джастином Бибером и их маленьким сыном, которому уже исполнилось 11 месяцев.

28-летняя Хейли ходила на тренировку в зал. Девушка была одета в черный спортивный наряда: топ на бретельках, тонкий полупрозрачный лонгслив с открытыми плечами, короткие шорты. Также Хейли дополнила спортивный наряд белыми носками и удобными мягкими тапочками от бренда SKYLRK, который запустил ее муж Джастин. На глаза Хейли надела солнцезащитные очки, на голове у нее была трикотажная белая повязка, а волосы она собрала заколкой. Также в руке модели можно заметить черную небольшую сумку — эта лаконичная модель от The Row — бренда, который запустили сестры-близняшки Олсен.

Хейли Бибер / © Getty Images

Ранее Хейли Бибер также попала под прицел папарацци в эффектном винтажном платье от Dolce & Gabbana из коллекции 2003 года. Это атласное мини она дополнила мюлями Saint Laurent и еще одной сумкой The Row, но уже другого дизайна.

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Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер с мужем Джастином Бибером / © Getty Images