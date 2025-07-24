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- Шоу-бизнес
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После тренировки: Хейли Бибер сфотографировали папарацци
Главная IT-girl современности дополнила образ сумкой от популярного бренда, а также выбрала необычную обувь.
Американская модель и предпринимательница Хейли Бибер, которая недавно продала свою косметическую компанию за миллиард долларов, попала под прицел папарацци. Хейли Бибер сфотографировали в Лос-Анджелесе, где она живет с мужем Джастином Бибером и их маленьким сыном, которому уже исполнилось 11 месяцев.
28-летняя Хейли ходила на тренировку в зал. Девушка была одета в черный спортивный наряда: топ на бретельках, тонкий полупрозрачный лонгслив с открытыми плечами, короткие шорты. Также Хейли дополнила спортивный наряд белыми носками и удобными мягкими тапочками от бренда SKYLRK, который запустил ее муж Джастин. На глаза Хейли надела солнцезащитные очки, на голове у нее была трикотажная белая повязка, а волосы она собрала заколкой. Также в руке модели можно заметить черную небольшую сумку — эта лаконичная модель от The Row — бренда, который запустили сестры-близняшки Олсен.
Ранее Хейли Бибер также попала под прицел папарацци в эффектном винтажном платье от Dolce & Gabbana из коллекции 2003 года. Это атласное мини она дополнила мюлями Saint Laurent и еще одной сумкой The Row, но уже другого дизайна.