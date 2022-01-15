После йоги: модель Хейли Бибер попала под прицел папарацци

Хейли знаменита своим стилем.

25-летняя модель Хейли Бибер сфотографировали на улице в Лос-Анджелесе, когда она покидала студию по пилатесу, куда регулярно ходит. Иногда компанию девушке составляют знаменитые подруги среди которых Белла Хадид и Сара Сампайо.

Вчера звезда попала под прицел папарацци в стильных лосинах нежно-лилового оттенка, крот-топе с длинными рукавами и ее любимых кроссовках Balenciaga. Спортивный образ модель завершила белыми носками и солнцезащитными очками. Также на руках у Хейли был красивый маникюр в темно-коричневом цвете.

Хейли Бибер / Getty Images

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