"Последний викинг": в украинский прокат вышла черная комедия с Мадсом Миккельсеном в главной роли

Мадс Микельсен / © Associated Press

Реклама

В украинский прокат вышла черная комедия «Последний викинг» с Мадсом Миккельсеном в главной роли. Это фильм от мастера жанра и режиссера «Рыцарей справедливости» Андерса Томаса Йенсена и компании Zentropa, подарившей миру оскароносный хит «Еще по одной».

Лента была представлена на фестивалях в Венеции и Торонто и она стала фавориткой критиков.

Мадс Миккельсен, Софи Грабол, Николай Ли Каас и Андерс Томас Йенсен на Венецианском кинофестивале / © Associated Press

По сюжету Анкер (Николай Ли Кос) выходит из тюрьмы, где провел 15 лет за ограбление банка. Прежде чем попасть в руки правосудия, он отдал награбленное своему брату Манфреду (Мадс Микельсен). Но судьба сыграла с грабителем злую шутку: за время его отсутствия у брата развилось диссоциативное расстройство, и он забыл, где тайник. Герои отправляются в путешествие, чтобы отыскать потерянные деньги.

Реклама

Недавно фильм попал в шортлист премии Европейской киноакадемии, аналога «Оскара» в Европе.