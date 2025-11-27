ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
85
Время на прочтение
1 мин

"Последний викинг": в украинский прокат вышла черная комедия с Мадсом Миккельсеном в главной роли

Режиссером фильма выступил датский мастер черных комедий — Андерс Томас Йенсен.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Мадс Микельсен

Мадс Микельсен / © Associated Press

В украинский прокат вышла черная комедия «Последний викинг» с Мадсом Миккельсеном в главной роли. Это фильм от мастера жанра и режиссера «Рыцарей справедливости» Андерса Томаса Йенсена и компании Zentropa, подарившей миру оскароносный хит «Еще по одной».

Лента была представлена на фестивалях в Венеции и Торонто и она стала фавориткой критиков.

Мадс Миккельсен, Софи Грабол, Николай Ли Каас и Андерс Томас Йенсен на Венецианском кинофестивале / © Associated Press

Мадс Миккельсен, Софи Грабол, Николай Ли Каас и Андерс Томас Йенсен на Венецианском кинофестивале / © Associated Press

По сюжету Анкер (Николай Ли Кос) выходит из тюрьмы, где провел 15 лет за ограбление банка. Прежде чем попасть в руки правосудия, он отдал награбленное своему брату Манфреду (Мадс Микельсен). Но судьба сыграла с грабителем злую шутку: за время его отсутствия у брата развилось диссоциативное расстройство, и он забыл, где тайник. Герои отправляются в путешествие, чтобы отыскать потерянные деньги.

Недавно фильм попал в шортлист премии Европейской киноакадемии, аналога «Оскара» в Европе.

Дата публикации
Количество просмотров
85
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie