Пострадала мама актера: на свадьбе Лопес и Аффлека произошел несчастный случай

В пятницу Дженнифер Лопес и ее муж Бен Аффлек начали празднование своей грандиозной свадьбы в особняке актера в Джорджии. Но в первый же день не обошлось без инцидентов.

Как сообщают инсайдеры, в пятницу днем к месту проведения свадьбы Дженнифер Лопес и Бена Аффлека прибыла скорая помощь. Издание Mirror пишет, что матери Бена, Кристофер Энн Болдт, наложили швы после несчастного случая, который произошел на свадьбе. Женщина она упала с причала и порезала ногу. Бен пришел на помощь матери и тут же вызвал экстренную службу.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Как сообщает издание, через 20 минут после приезда скорая отправилась в больницу, куда вероятно повезли мать Аффлека. Актер поехал вместе с мамой и его запечатлели возле госпиталя, также с ним поехала и его жена Дженнифер

Напомним, ранее мы рассказывали, что Бен и Джен планировали начать праздник с репетиции ужина, сама церемония их свадьбы состоится в субботу, а в воскресенье пара завершит трехдневное празднование барбекю и пикником. На вечеринке присутствовать будут члены семьи и близкие друзья пары.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы писали, что первый муж Лопес Охани Ноа заявил, что брак Лопес и Аффлека не продлится долго.

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