Постригся и надел роскошный смокинг: Брэд Питт очаровал сменой имиджа

Оскароносный актер Брэд Питт, которому, кстати, приписывают роман с 29-летней фитнес-тренером Инес де Рамон, был одним из гостей церемонии “Золотой глобус”, которая прошла вчера в Лос-Анджелесе.

Хотя на красную дорожку актер не вышел, но все же в зале появился и привлек внимание новым образом. Дело в том, что еще летом Питт появлялся на всевозможных мероприятиях с довольно длинными волосами, а также экспериментировал с имиджем и даже как-то вышел на красную дорожку в юбке.

На этот раз же звезда выбрал классический черный смокинг с атласными лацканами, белую рубашку и галстук-бабочку.

Брэд Питт / Фото: Getty Images

Также стоит отметить и новую прическу актера, ведь он ее кардинально изменил и выглядел очень стильно.

Брэд Питт / Фото: Getty Images

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