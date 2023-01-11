Постригся и надел роскошный смокинг: Брэд Питт очаровал сменой имиджа

Этот стиль ему очень идет.
Оскароносный актер Брэд Питт, которому, кстати, приписывают роман с 29-летней фитнес-тренером Инес де Рамон, был одним из гостей церемонии “Золотой глобус”, которая прошла вчера в Лос-Анджелесе.
Хотя на красную дорожку актер не вышел, но все же в зале появился и привлек внимание новым образом. Дело в том, что еще летом Питт появлялся на всевозможных мероприятиях с довольно длинными волосами, а также экспериментировал с имиджем и даже как-то вышел на красную дорожку в юбке.
На этот раз же звезда выбрал классический черный смокинг с атласными лацканами, белую рубашку и галстук-бабочку.
Также стоит отметить и новую прическу актера, ведь он ее кардинально изменил и выглядел очень стильно.
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