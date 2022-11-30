Постройнела и помолодела: Мэрайю Кэри заметили после съемок в развлекательном шоу

52-летняя знаменитость очень любит гламурные и сексуальные образы, а также всегда надевает эффектные украшения.

Певица Мэрайя Кэри очаровала публику своим элегантным образом в обтягивающем черном платье, который выбрала для появления на программе "Позднее шоу со Стивеном Кольбером". После записи своего фрагмента, который покажут в шоу, она отправилась на ужин в заведение под названием Polo в окружении своей команды.

На поп-диве было эффектное платье с разрезами и очень глубоким декольте, которое подчеркивало ее стройную фигуру.

Этот наряд она дополнила туфлями от Miu Miu и ажурным кожаным поясом Alaia. Также очень гламурно смотрелись и высокая прическа Кэри, солнцезащитные очки и массивные украшения, сверкающие от вспышек фотокамер.

Мэрайя Кэри / Фото: Getty Images

На этих фото звезда выглядела потрясающе стройной и счастливой, а ведь еще не так давно ради стройной фигуры она прибегала не только к изнурению своего тела, но даже делала операцию по уменьшению объема желудка. К таким мерам Кэри прибегала, когда отметка на весах перевалила 120 килограммов.

Мэрайя Кэри / Фото: Getty Images

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