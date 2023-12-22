Посвящено всем Александрам: Павел Зибров перевел свой старый хит на украинский

Павел Зибров порадовал своих поклонников украиноязычным переводом песни "Олександра".

"Каждая Александра по-своему очаровательна, красива и уникальна! Сашеньки, АЛЕКСАНДРЫ, Шуры – этот хит для вас и о вас!" – сказал артист.

Павел Зибров

Павел Николаевич признался нам, что перевод был сделан по просьбе поклонниц Александр, поэтому, не теряя времени, он попросил своего друга – поэта-песенника Петра Магу перевести хит. Переводить артисту помогала также его жена – Марина Зиброва.

Песня уже завирусилась в TikTok и Instagram, она набирает сотни просмотров и комментариев от поклонниц.

Напомним, Павел Зибров вместе с группой KOLABA обновили легендарную песню "Хрещатик".

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