Потап обратился к бывшим коллегам из России: "Будьте смелыми хотя бы раз в жизни, скажите правду! Россия ведет кровавую бойню в Украине!

Потап обратился к бывшим коллегам из России: "Будьте смелыми хотя бы раз в жизни, скажите правду! Россия ведет кровавую бойню в Украине!

Украинский артист опубликовал пост в Instagram и призвал бывших российских коллег из шоу-бизнеса говорить правду.

"Посвящаю этот пост бывшим коллегам - "правдолюбам" Николаю (Самому нежному) Баскову и Тине (Самой умной) Канделаки!

Смотрите! Смотрите! Смотрите! Что вы наделали! Смотрите! И если есть у Вас хоть капля смелости и совести - выйдите на митинги и остановите свою Армию! Пусть Вам будет стыдно, мерзко, обидно! Но будьте смелыми хотя бы раз в жизни, скажите правду!Россия ведёт кровавую бойню в Украине! Россия творит Геноцид, соседнего мирного народа! Россия -ОСТАНОВИСЬ!!! СЛАВА УКРАЇНІ!!! Слава ВСУ!!".

Instagram Потапа сейчас – это сводки новостей из фронта. Артист и его семья остается в Украине и поддерживает Украину и украинцев.

Отметим:

Россия атаковала Украину: все новости о военном вторжении в режиме онлайн

Напомним: