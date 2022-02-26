Потап обратился к бывшим коллегам из России: "Будьте смелыми хотя бы раз в жизни, скажите правду! Россия ведет кровавую бойню в Украине!

Украинский артист опубликовал пост в Instagram и призвал бывших российских коллег из шоу-бизнеса говорить правду.
"Посвящаю этот пост бывшим коллегам - "правдолюбам" Николаю (Самому нежному) Баскову и Тине (Самой умной) Канделаки!
Смотрите! Смотрите! Смотрите! Что вы наделали! Смотрите! И если есть у Вас хоть капля смелости и совести - выйдите на митинги и остановите свою Армию! Пусть Вам будет стыдно, мерзко, обидно! Но будьте смелыми хотя бы раз в жизни, скажите правду!Россия ведёт кровавую бойню в Украине! Россия творит Геноцид, соседнего мирного народа! Россия -ОСТАНОВИСЬ!!! СЛАВА УКРАЇНІ!!! Слава ВСУ!!".
Instagram Потапа сейчас – это сводки новостей из фронта. Артист и его семья остается в Украине и поддерживает Украину и украинцев.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городах
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира
- Украина закрыла небо для полетов
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.