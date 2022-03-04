Потап показал, как ему угрожают из России: "О! Пошли Угрозы! Значит, мы все делаем правильно!"

Потап показал, как ему угрожают из России: "О! Пошли Угрозы! Значит, мы все делаем правильно!"

Украинский артист Потап публично рассказал, что ему присылают угрозы из России.

Музыкант опубликовал скрин своего мобильного телефона, где написана угроза в адрес Потапа. В подписи к снимку он написал:

"О! Пошли Угрозы! Значит, мы все делаем правильно! Значит голоса, которые рассказывают правду, слышны! Значит, мы будем продолжать говорить об Ужасе Войны, которую начала Россия! И то, что мы защищаем нашу Землю, - дело чести, дело совести, дело каждого, кто любит Украину, знаю, что я не один такой, угрозы полетели в сторону всех, кто открывает глаза на "спецоперацию", которая является Геноцидом и Войной со стороны Путина. Раньше я бы, наверное, занервничал бы, но, глядя на кадры из Чернигова, которые я вам покажу в следующем посте, возникает только злость и ненависть к тем, кто несет войну! Украино, тримайся, рідненька! Підтримувати твій дух, запалювати серця для мене - найвеличніша честь і місія! СЛАВА УКРАЇНІ!"

Ранее Потап призывал в своих постах в Instagram и бывших российских коллег из шоу-бизнеса говорить правду.

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