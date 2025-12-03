Потрясающая красавица: Сидни Суини в платье со стразами пришла на премьеру и затмила всех

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини после роли в сериале «Эйфория» стала одной из самых востребованных актрис Голливуда. В свои 28 лет она уже снялась в десятках фильмов и сериалов и совсем скоро с ее участием на экраны выйдет еще один триллер «Служанка», в котором она сыграла с Амандой Сейфрид.

Премьера фильма состоялась 2 декабря в Нью-Йорке и Суини вышла на красную дорожку в потрясающем гламурном платье от бренда Miu Miu.

Сидни Суини / © Associated Press

Наряд актрисы имел глубокое декольте, которое акцентировало внимание на себе, а также платье бало полностью украшено серебристыми стразами, подчеркивало тонкую талию звезды и имело длинную юбку со шлейфом. Под грудью платье Сидни также украшал небольшой белый бантик, который продавал ее образу немного романтики и делал его не таким вызывающим.

Однако настоящего голливудского шика ее образу добавила накидка с перьями — это был эффектный штрих, который сделал Сидни похожей на легенд Золотого века Голливуда — Мэрилин Монро и Риту Хейворт. А вот волосы актрисы выглядели совсем не так как раньше, вероятно Сидни надела парик, поскольку не так давно отрезала свои длинные пряди в каре.

Сидни Суини / © Associated Press

На мероприятии она позировала для фото с Амандой Сейфрид, которая выбрала розовое платье от Versace со складками.

Аманда Сейфрид и Сидни Суини / © Associated Press

Фильм «Служанка» основан на одноименном романе 2022 года Фриды Макфадден. Основные съемки проходили с января по март 2025 года в Нью-Джерси.