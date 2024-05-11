Потрясающая красотка: Гвен Стефани в мини-платье и сапогах-чулках в стразы вышла на красную дорожку

54-летняя певица Гвен Стефани и ее муж Блейк Шелтон посетили вместе 27-й ежегодный благотворительный гала-концерт Keep Memory Alive Power of Love, который проводился для Кливлендской клиники, Центра здоровья мозга Лу Руво, в Лас-Вегасе.

Гвен по такому поводу оделась очень эффектно и гламурно, поскольку появилась в серебристом мини-платье с длинными рукавами и разрезом. Наряд был полностью расшит камнями, пайетками и бисером. Также на платье была эффектная бахрома.

Дополнила она этот лук сетчатыми колготками телесного цвета и сапогами-чулками, которые были полностью усыпаны серебристыми стразами. Волосы она распустила и сделала свой любимый макияж с черными стрелками и красной помадой.

Гвен Стефани и ее муж Блейк Шелтон / Фото: Getty Images

Напомним, что осенью прошлого года Гвен получила звезду на Аллее славы в Голливуде. Поддержать ее пришли близкие друзья и родственники, а для столь важного мероприятия она надела платье со звездами.

Гвен Стефани / Фото: Associated Press

Гвен Стефани / Фото: Associated Press

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