Потрясающая пара: 75-летний Ричард Гир и его красавица-жена Алехандра вышли на красную дорожку

Голливудский актер Ричард Гир, известный многим по фильму 1990 года "Красотка", появился на презентации нового шпионского триллера под названием "Агентство" (The Agency), в котором он сыграл. Презентация проводилась в Мадриде.

Алехандра Силва, Ричард Гир / Фото: Getty Images

К фотографам 75-летний актер вышел со своей женой - 41-летней Алехандрой Силвой. Пара позировала обнявшись и мило проявляла чувства на публике.

Гир надел на премьеру черный смокинг с белой рубашкой и галстук-бабочку, а Алехандра была в длинном вечернем бархатном платье-бюстье. На подоле ее наряд украшала блестящая ткань, а по всей длине у него была вышивка в виде больших цветов. Образ жена актера дополнила золотыми украшениями от Bulgari в виде змей, вечерним макияжем и красивой укладкой.

Алехандра Силва, Ричард Гир / Фото: Getty Images

Это уже второе появление пары на публике за последнее время. Ричард и Адехандра также недавно вышли вместе в Нью-Йорке на красную дорожку, но с ними тогда был еще и старший сын Гира - 24-летний сын Гомер, который родился в его прошлом браке с актрисой и модель Кэри Лоуэлл.

Алехандра Силва, Ричард Гир и Гомер Гир / Фото: Associated Press

Читайте также: