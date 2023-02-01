Потрясающе стройная: Софи Тернер появилась на публике в красном ансамбле от польского бренда

Актриса выглядела в этом образе очень хорошо, а ведь еще летом 2022-го она родила второго ребенка.

Звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер попала в объективы фотографов в Лос-Анджелесе, поскольку пришла поддержать мужа Джо Джонаса - его поп-группа Jonas Brothers получили знаковую награду - звезду на Аллее славы в Голливуде.

Для важного дня Софи выбрала ярко-красный лук от польского бренда Magda Butrym, в котором сочетала лосины и укороченный жакет, который украшали спереди огромные цветы.

Свой гламурный образ актриса дополнила красными туфлями от Manolo Blahnik, парой золотых сережек и ярким макияжем с коричневой помадой на губах.

Софи Тернер / Фото: Associated Press

Также это мероприятие посетила актриса и бывшая модель Приянка Чопра, ведь она супруга брата Джо, который также участник Jonas Brothers. Приянка в тот день появились на публике с дочерью Малти Мари, которую родила суррогатная мать.

Софи Тернер и Приянка Чопра / Фото: Associated Press

Читайте также: