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Потрясающе выглядела: 69-летняя Кристи Бринкли очаровала романтическим образом

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
1170
Время на прочтение
1 мин
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Потрясающе выглядела: 69-летняя Кристи Бринкли очаровала романтическим образом

Кристи Бринкли / Фото: Getty Images

Звезда 90-х покорила нас новым нарядом в цветочный принт.

69-летняя актриса и модель Кристи Бринкли посетила коктейльную вечеринку Polo Hamptons, которую организовала с журналом Social Life в Нью-Йорке. Знаменитость выглядела потрясающе, поскольку надела нежное длинное платье молочного цвета и с опущенной линией плеча.

Кристи Бринкли / © Getty Images
Кристи Бринкли / Фото: Getty Images

Также у платья был романтичный принт в виде розовых цветов, а также маленькие оборки на декольте и небольшой рукав.

Дополнила Кристи наряд укладкой, лаконичным макияжем, бежевыми босоножками и несколькими золотыми браслетами на запястьях.

Кристи Бринкли / © Getty Images
Кристи Бринкли / Фото: Getty Images

Также звезда 90-х опубликовала снимок в Instagram, на котором позировала в нежном платье с декольте и пуговицами. У наряда также были длинные рукава.

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Дата публикации
Просмотры
1170
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