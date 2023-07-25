Потрясающе выглядела: 69-летняя Кристи Бринкли очаровала романтическим образом

Звезда 90-х покорила нас новым нарядом в цветочный принт.
69-летняя актриса и модель Кристи Бринкли посетила коктейльную вечеринку Polo Hamptons, которую организовала с журналом Social Life в Нью-Йорке. Знаменитость выглядела потрясающе, поскольку надела нежное длинное платье молочного цвета и с опущенной линией плеча.
Также у платья был романтичный принт в виде розовых цветов, а также маленькие оборки на декольте и небольшой рукав.
Дополнила Кристи наряд укладкой, лаконичным макияжем, бежевыми босоножками и несколькими золотыми браслетами на запястьях.
Также звезда 90-х опубликовала снимок в Instagram, на котором позировала в нежном платье с декольте и пуговицами. У наряда также были длинные рукава.
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