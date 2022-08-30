Потрясающе выглядит: похудевшая Ребел Уилсон сходила со своей девушкой на теннисный турнир

Розовый - один из любимых цветов звезды, поэтому в ее гардеробе довольно много нарядов в этом оттенке.

В Нью-Йорке стартовал "Открытый чемпионат США по теннису", на котором помимо звезд спорта также появилось и много других публичных личностей: моделей, актеров и политиков. В частности многие из них пришли посмотреть на игру суперзвезды тенниса Серены Уильямс, ведь этот чемпионат станнит для нее последнем - спортсменка завершает карьеру.

На трибунах фотографами была замечена австралийско-американская актриса Ребел Уилсон. Звезда, которая не так давно кардинально изменила свою внешность похудев, выбрала для спортивного мероприятия розовый комплект от бренда Courrèges, который состоял из платья до колен и жакета.

Дополнили образ актрисы бежевые туфли и черная сумка Hermes.

Ребел Уилсон / Фото: Getty Images

Девушка Ребел по имени Рамона Агрума надела черное платье с белым воротником от Alessandra Rich и аксессуарами от Chanel.

Ребел Уилсон и Рамона Агрума / Фото: Getty Images

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