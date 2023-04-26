Потрясающий образ: 50-летняя Дита фон Тиз вышла в свет в прозрачном кружевном платье

50-летняя дива бурлеска Дита фон Тиз в эффектном образе посетила светское мероприятие - ужин в честь запуска эксклюзивной летней коллекции от бренда Erdem.

Для мероприятия она выбрала роскошное легкое и сексуальное платье, состоящее полностью из кружева. Наряд был прозрачным, а под него Дита надела бежевое боди, которое практически сливалось с цветом ее кожи. Образ актриса дополнила голубым кардиганом из кашемира, украшенным цветочной аппликацией.

Также она сделала макияж с яркой помадой, надела очки в ретро-стиле и сделала свою любимую ретро-прическу. В руке у фон Тиз был клатч со стразами.

Дита фон Тиз / Фото: Getty Images

Это корсетное платье с открытыми швами, драпированной юбкой с воланами и необработанной отделкой из кусочков небесно-голубого кружева совсем недавно было представлено брендом на подиуме в коллекции весна-лето 2023.

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