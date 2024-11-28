Потрясающий образ: Юлия Санина вышла на сцену в гламурном наряде с цветами на груди

Группа отправилась в тур, во время которого артистка демонстрирует стильные наряды от украинских брендов.
Певица Юлия Санина из украинской группы The Hardkiss выступила на сцене Rockefeller 27 ноября в Осло. Звезда выглядела очень гламурно и эффектно в наряде от украинского бренда Malva Florea, основавного в 2005 году дизайнером Мальвой Вербицкой.
На Саниной было боди-сетка полностью украшенное стразами, а на груди у него были пришиты большие черные вязаные цветы. Носила этот наряд певица в сочетании с соответствующими брюками черного цвета, которые были полупрозрачными.
Роковости этому образу добавляла обувь на высокой платформе, яркий макияж, а также украшения - на шее у певицы было колье-цепь, а в ушах серьги в виде пауков.
В Норвегии группа The Hardkiss выступала в рамках своего масштабного европейского тура, ради которого воссоединилась. А ведь не так давно Юлия начала свою сольную певческую карьеру. Об этих изминениях свидетельствуют ее новые персональные страницы на стриминговых платформах и в соцсетях. Раньше исполнительница всегда презентовала себя под именем The Hardkiss.
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