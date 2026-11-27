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В начале седьмого выпуска романтического реалити-шоу «Холостяк-15» между главным героем проекта — баскетболистом Вячеславом Кравцовым — и участницей Любовью Конате произошел первый поцелуй.

Напомним, в конце предыдущего выпуска Холостяк сильно заинтриговал зрителей. Во время церемонии роз он не подарил цветок Любови, а проводил ее до машины. Девушка уже подумала, что покидает проект, как вдруг Вячеслав сел в машину вместе с ней. По дороге они откровенно поговорили о своих отношениях. Люба рассказала мужчине, что ей не хватает его внимания и комплиментов, а также призналась, что ревнует его к другим участницам.

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Кравцов понял, насколько важно для них обсуждать моменты, которые беспокоят девушку. Он осыпал ее комплиментами и даже признался, что из всех участниц в первую очередь обращает внимание именно на нее.

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«Ты каждый раз такая красивая, когда приходишь. Когда все выходят, я в первую очередь смотрю на тебя», — сказал баскетболист.

Как оказалось, Холостяк и не собирался прощаться с Конате, а решил устроить для нее особую церемонию роз. Когда они вышли из машины, на большом экране появилась надпись: «Ты примешь розу?».

Такой романтический сюрприз тронул участницу. Она с удовольствием приняла цветок от Вячеслава.

«В душе я испытываю к ней очень теплые чувства. Я хочу дать нам шанс», — поделился главный герой реалити-шоу.

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Кульминацией романтического свидания стал их первый поцелуй. Кстати, для Кравцова это уже второй поцелуй в рамках проекта.

«Мне кажется, что это было очень романтично», — призналась Люба.

Но на этом сюрпризы для Конате не закончились. Вячеслав отвез девушку в отель, где специально для нее забронировал отдельный номер.

Спортсмен заметил, что Любови нелегко постоянно находиться в компании других участниц, поэтому решил подарить ей возможность побыть наедине с собой, отдохнуть и эмоционально перезагрузиться.

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Конате оценила заботу Холостяка, хотя и призналась, что ей совсем не хотелось с ним прощаться. Она хотела еще немного побыть рядом с Вячеславом, пообщаться с ним и снова поцеловаться. Поступки Кравцова убедили Любу в том, что она ему небезразлична.

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