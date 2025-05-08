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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
173
Время на прочтение
1 мин

Поцелуй 75-летней Мерил Стрип и мини Селены Гомес: новые кадры сериала "Убийства в одном здании"

В прошлом месяце в Нью-Йорке стартовали съемки пятого долгожданного сезона комедийного детектива «Убийства в одном здании» от Hulu.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Селена Гомес и Мартин Шорт

Селена Гомес и Мартин Шорт / © Getty Images

В этом проекте главные роли исполняют Селена Гомес, Стив Мартин и Мартин Шорт.

Поскольку многие из сцен снимаются на улице, то актеры иногда попадают под прицел папарацци. Новые фотографии были сделаны 7 марта и они не на шутку заинтриговали.

На одном из фото Мартин Шорт целовал свою экранную жену, которую играет актриса Мерил Стрип. Кстати, в реальной жизни пара тоже встречается.

/ © Getty Images

© Getty Images

Еще на одном снимке появилась Селена Гомес. Актриса заметно похудела и носила черное кожаное мини-платье в сочетании с водолазкой, сапогами и черной сумкой.

/ © Getty Images

© Getty Images

Свое расследование герои опять ведут из старого желтого такси. На одном из фото в этой машине также появился и Стив Мартин.

/ © Getty Images

© Getty Images

Сериал «Убийства в одном здании» получил много положительных отзывов, поэтому в нем с каждым новым сезоном появляется все больше известных актеров. В пятом сезоне нам обещают, что будеи играть Рене Зеллвегер.

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес_1 / © Associated Press

© Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

© Associated Press

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

© Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

© Getty Images

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес_1 / © Associated Press

© Associated Press

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
173
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