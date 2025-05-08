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- Шоу-бизнес
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Поцелуй 75-летней Мерил Стрип и мини Селены Гомес: новые кадры сериала "Убийства в одном здании"
В прошлом месяце в Нью-Йорке стартовали съемки пятого долгожданного сезона комедийного детектива «Убийства в одном здании» от Hulu.
В этом проекте главные роли исполняют Селена Гомес, Стив Мартин и Мартин Шорт.
Поскольку многие из сцен снимаются на улице, то актеры иногда попадают под прицел папарацци. Новые фотографии были сделаны 7 марта и они не на шутку заинтриговали.
На одном из фото Мартин Шорт целовал свою экранную жену, которую играет актриса Мерил Стрип. Кстати, в реальной жизни пара тоже встречается.
Еще на одном снимке появилась Селена Гомес. Актриса заметно похудела и носила черное кожаное мини-платье в сочетании с водолазкой, сапогами и черной сумкой.
Свое расследование герои опять ведут из старого желтого такси. На одном из фото в этой машине также появился и Стив Мартин.
Сериал «Убийства в одном здании» получил много положительных отзывов, поэтому в нем с каждым новым сезоном появляется все больше известных актеров. В пятом сезоне нам обещают, что будеи играть Рене Зеллвегер.