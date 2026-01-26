ТСН в социальных сетях

Повеселилась с подругами: Виктория Бекхэм впервые вышла в свет после скандала с ее сыном Бруклином

Виктория Бекхэм повеселилась с подругами из Spice Girls на праздновании 50-летия Эммы Бантон.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Мел Си, Джерри Хорнер, Эмма Бантон и Виктория Бекхэм

Мел Си, Джерри Хорнер, Эмма Бантон и Виктория Бекхэм / © Instagram Виктории Бекхэм

В Instagram дизайнер поделилась фотографией, на которой запечатлена с девочками — Мел Си, Джерри Хорнер и Эммой Бантон. Вечеринка прошла в Soho Farmhouse в Оксфордшире.

«С днем ​​рождения самую прекрасную душу. Я вас, девочки, очень люблю», — подписала снимок леди Виктория. Мел Би была единственной участницей Spice Girls, отсутствовавшей на групповом снимке.

Мел Си, Джерри Хорнер, Эмма Бантон и Виктория Бекхэм / © Instagram Виктории Бекхэм

Мел Си, Джерри Хорнер, Эмма Бантон и Виктория Бекхэм / © Instagram Виктории Бекхэм

Муж Виктории — Дэвид Бекхэм — прокомментировал пост своей жены, написав восторженно: «Это меня так обрадовало. Могу только представить, что чувствуют поклонники Spice Girls. @spicegirls @victoriabeckham — особенный вечер в честь Эммы».

Виктории, несомненно, было о чем поговорить со Spice Girls в конце недели, которая, по словам ее друзей, оставила ее «опустошенной».

В прошлый понедельник, напомним, ее 26-летний сын Бруклин опубликовал резкое заявление о своей семье, в котором заявил, что не заинтересован в примирении с ними и назвал причины из-за которых они поссорились.

Виктория Бекхэм с сыном Бруклином / © Getty Images

Виктория Бекхэм с сыном Бруклином / © Getty Images

После этого Викторию поддержали многие мамы в соцсетях, они стали писать ей слова поддержки, понимая, что ее материнское сердце было разбито.

