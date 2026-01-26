- Дата публикации
Повеселилась с подругами: Виктория Бекхэм впервые вышла в свет после скандала с ее сыном Бруклином
Виктория Бекхэм повеселилась с подругами из Spice Girls на праздновании 50-летия Эммы Бантон.
В Instagram дизайнер поделилась фотографией, на которой запечатлена с девочками — Мел Си, Джерри Хорнер и Эммой Бантон. Вечеринка прошла в Soho Farmhouse в Оксфордшире.
«С днем рождения самую прекрасную душу. Я вас, девочки, очень люблю», — подписала снимок леди Виктория. Мел Би была единственной участницей Spice Girls, отсутствовавшей на групповом снимке.
Муж Виктории — Дэвид Бекхэм — прокомментировал пост своей жены, написав восторженно: «Это меня так обрадовало. Могу только представить, что чувствуют поклонники Spice Girls. @spicegirls @victoriabeckham — особенный вечер в честь Эммы».
Виктории, несомненно, было о чем поговорить со Spice Girls в конце недели, которая, по словам ее друзей, оставила ее «опустошенной».
В прошлый понедельник, напомним, ее 26-летний сын Бруклин опубликовал резкое заявление о своей семье, в котором заявил, что не заинтересован в примирении с ними и назвал причины из-за которых они поссорились.
После этого Викторию поддержали многие мамы в соцсетях, они стали писать ей слова поддержки, понимая, что ее материнское сердце было разбито.