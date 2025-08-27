Повседневный образ, который достоин внимания: Джулия Робертс под прицелом папарацци

Джулия Робертс / © Associated Press

Голливудская актриса Джулия Робертс редкая гостья на красных дорожках и светских мероприятиях, но в этом году она стала одной из гостьей одного из самых старых и уважаемых кинофестивалей в мире — Венецианского международного кинофестиваля.

Звезду заметили на пирсе, когда она только прибыла в Венецию. Джулия выбрала для путешествия удобный и стильный наряд, в очередной раз продемонстрировав отличный вкус. Она сошла с водного такси в шортах черного цвета, черном топе и большой черной сумкой Celine в руках из коллекции весна-лето 2026. Образ она также дополнила сникерсами от Superga, солнцезащитными очками, несколькими украшениями и укладкой с локонами.

Джулия Робертс / © Getty Images

Также этот немного спортивный и минималистический стиль хорошо уравновесил кардиган актрисы в большой принт в виде лица. Изделие, вероятно, создано для Робертс на заказ, поскольку на нем изображено лицо Луки Гуаданьино, режиссера фильма «После охоты», в котором Робертс сыграла и который представит в Венеции.

Такой фишкой она пользуется уже не впервые, ведь в 2022 году актриса удивила платьем с портретом лучшего друга — Джорджа Клуни.

Джулия Робертс / © Associated Press

Платье актрисы было эксклюзивным и разработанным Джереми Скоттом — американским модельером и дизайнером одежды, который был креативным директором Модного дома Moschino. Для Джулии он создал черное атласное платье А-силуэта, которое было украшено фотографиями Джорджа Клуни в рамках.