Повторила эффектный образ: актриса Джоди Тернер-Смит надела наряд от Gucci, в котором уже появлялась

Звезда решила сэкономить и не покупать новый наряд. Все что она сделала - подобрала новые аксессуары.

Британская актриса Джоди Тернер-Смит любит смелые наряды от известных брендов. Ее платье никогда не бывают скучными, ведь она предпочитает вещи с пайетками, стразами или декольте.

Несколько лет тому назад звезда скандального сериала "Анна Болейн" появилась на вручении премии Kering Women In Motion Awards во время 74-го ежегодного Каннского кинофестиваля в эффектном двухцветном платье от Gucci. У наряда было глубокое декольте и пышные рукава.

Юбка платья была прямой, фиолетовой и расшитой зелеными, фиолетовыми и красными пайетками. А вот верх наряда был черным, полупрозрачным и выполненным из фатина, также его украшали крупные пайетки.

Джоди Тернер-Смит / Фото: Associated Press

Спустя три года она решила повторить этот нашумевший лук, ведь 9 мая появилась в нем на церемонии вручения наград Green Carpet Fashion Awards 2023 в Голливуде. Однако в этот раз актриса сделала совершенно другую прическу, макияж и подобрала иные драгоценности. Также она надела высокий полупрозрачные "оперные" перчатки, которые добавляли образу эффектности.

Джоди Тернер-Смит / Фото: Getty Images

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