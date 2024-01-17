Повторила эксперимент: Кайли Дженнер покрасила волосы в неожиданный цвет

Звезда реалити-шоу и бизнесвумен – 26-летняя Кайли Дженнер – похвастала перед своими фолловерами в Instagram, которых у нее уже 399 млн, новым цветом волос. Девушка перекрасила их в розовый цвет.

Кайли Дженнер / Фото: Instagram Кайли Дженнер

"Привет, помните меня?" – написала она под снимками.

Кайли Дженнер / Фото: Instagram Кайли Дженнер

Когда-то – в 2016 году – девушка уже была с таким цветом волос, поэтому в комментариях подписчики разделились: кто-то думает, что Кайли просто опубликовала старые фото, а кто-то – что она решила вернуть яркую прическу.

Кайли Дженнер / Фото: Instagram Кайли Дженнер

Напомним, ранее Кайли Дженнер снялась в экстравагантной фотосессии. Она позировала в объятиях огромной осы.

Кайли Дженнер в фотосете Interview / Фото: Instagram Кайли Дженнер

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