Повторила "голый" лук Селены Гомес: Крисси Тейген надела на Vanity Fair платье, которое все уже видели

Звезда подчеркнула ноги цветочной бахромой, но не учла, что такое же платье ранее носила другая звезда.
Многодетная мама Крисси Тейген появилась среди гостей афтепати "Оскара" - вечеринки, которую на протяжении многих лет проводит издание Vanity Fair.
Звезда надела платье от бренда Oscar de la Renta. Декор на наряде был в виде больших цветов, расшитых стеклярусом, которые вырезались отдельно и сшивались в сложные композиции.
Наряд имел американскую пройму, был полупрозрачным из-за чего создавался так называемый "голый" эффект.
Нижняя часть платья Крисси являла собой бахрому из цветов и открывала ее ноги.
Вечерний образ экс-модель дополнила прозрачными босоножками на каблуках, клатчем-коробкой и украшениями с бриллиантами, которые были в цветочном дизайне.
Однако платье Тейген все уже ранее видели, но на Селене Гомес. Известная певица и актриса пришла в подобном наряде на вручение наград MTV Video Music Awards 2023.
Платье Селены также имело цветочную бахрому, но было эффектного красного оттенка и немного с другим оформлением декольте.
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