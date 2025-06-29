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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Повторила "голый" образ его бывшей: возлюбленная Леонардо Ди Каприо в смелом платье блеснула трусами

27-летняя итальянская модель и возлюбленная голливудского актера Леонардо Ди Каприо — Виттория Черетти — надела на вечеринку винтажный наряд Dolce & Gabbana.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Виттория Черетти

Виттория Черетти / © Associated Press

Витторию Черетти папарацци запечатлели в Венеции, когда она садилась в водное такси, чтобы отправиться на пижамную вечеринку Джеффа Безоса и Лорен Санчес.

Девушка выбрала для такого события смелый аутфит. На ней было винтажное серое прозрачное платье с юбкой фасона «рыбка» от бренда Dolce & Gabbana, в котором засветила нюдовые трусы. Наряд имел круглый вырез и был украшен кристаллами и флористическим принтом.

Виттория Черетти / © Associated Press

Виттория Черетти / © Associated Press

Образ Виттория дополнила укладкой с локонами, нежным макияжем, бриллиантовыми украшениями и серебряным клатчем-футляром.

Виттория Черетти / © Associated Press

Виттория Черетти / © Associated Press

Кстати, в таком платье от Dolce & Gabbana на Met Gala в 2003 году появилась бывшая девушка Леонардо Ди Каприо – Жизель Бундхен. В то время они были в отношениях.

Жизель Бундхен в 2003 году / © Getty Images

Жизель Бундхен в 2003 году / © Getty Images

Интересно, почему Черетти решила надеть именно это платье на вечеринку в Венеции?

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