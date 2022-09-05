Повторила культовый лук Мадонны: итальянка надела красное платье с разрезом, которое недавно все обсуждали

Это платье делает шум уже на протяжении почти 30 лет.

Бенедетта Поркароли - молодая итальянская актриса, наиболее известная своей ролью Кьяры Алтьери в сериале Netflix "Девичьи секреты". Девушка посетила 4 сентября Венецианский кинофестиваль и выбрала для своего появления на пирсе красное трикотажное платье с высоким разрезом и глубоким V-образным декольте.

Бенедетта Поркароли / Фото: Getty Images

Свой образ актриса дополнила массивными красными ботинками с зеркальной подошвой, а также белой сумкой-хобо. Все вещи в этом луке Бенедетты были из совместной коллекции двух брендов Adidas и Gucci.

Платье было создано брендами как дань уважения образу, который Мадонна надела на премьеру фильма "Неспящие в Сиэтле" в 1993 году.

Мадонна / Фото: Getty Images

Оригинальное платье было разработано Лаурой Уиткомб из Label NYC в сотрудничестве с Adidas. Оно имело тот же силуэт, что и платье, в котором вышла на публику итальянка, хотя в нем был чуть менее драматичный разрез сбоку, а также немного отличался оттенок красного.

Мадонна / Фото: Getty Images

Недавно это платье активно обсуждали, поскольку в нем появился на публике приемный сын Мадонны Дэвид Банда. Вместе с матерью он посетила боксерский поединок в Нью-Йорке.

Мадонна и Дэвид Банда / Фото: Getty Images

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