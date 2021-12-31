Повторила культовый образ Мадонны: дочь Майкла Джексона на вечеринке в Лас-Вегасе

Девушка выбрала один из самый известных образов знаменитой певицы.
23-летняя дочь Майкла Джексона Пэрис посетила открытие ресторана Carversteak, которое состоялось в Лас-Вегасе.
Девушка появилась на красной дорожке в бежевом шелковом наряде с принтом поверх которого надела топ, очень напоминающий культовый конусообразный корсет, который для тура Мадонны Blond Ambition World Tour создал Jean Paul Gaultier.
Образ Пэрис дополнила рубашкой, сумкой на короткой ручке винного цвета и ботинками, та также золотыми украшениями и прической.
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