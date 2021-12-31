Повторила культовый образ Мадонны: дочь Майкла Джексона на вечеринке в Лас-Вегасе

Повторила культовый образ Мадонны: дочь Майкла Джексона на вечеринке в Лас-Вегасе

Девушка выбрала один из самый известных образов знаменитой певицы.

23-летняя дочь Майкла Джексона Пэрис посетила открытие ресторана Carversteak, которое состоялось в Лас-Вегасе.

Пэрис Джексон / Getty Images

Девушка появилась на красной дорожке в бежевом шелковом наряде с принтом поверх которого надела топ, очень напоминающий культовый конусообразный корсет, который для тура Мадонны Blond Ambition World Tour создал Jean Paul Gaultier.

Мадонна, 1990 год, Роттердам / Getty Images

Образ Пэрис дополнила рубашкой, сумкой на короткой ручке винного цвета и ботинками, та также золотыми украшениями и прической.

Пэрис Джексон / Getty Images

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