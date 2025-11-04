- Дата публикации
Повторила культовый образ: модель Эмбер Валетта удивила нарядом от Versace, который также носила Джей Ло
Известная супермодель 90-х годов сделала комплимент итальянскому дизайнеру Донателле Версаче на церемонии вручения премии CFDA Fashion Awards этого года — надела особое платье.
Американка Эмбер Валлетта представила Донателлу Версаче на сцене и вручила ей премию Positive Change Award, отметив ее работу по защите интересов сообщества ЛГБТК+ и постоянную поддержку молодых талантов.
Образ Эмбер стал одним из самых ярких на мероприятии, ведь 51-летняя звезда надела культовое зеленое платье созданное Донателлой для ее бренда Versace.
Именно Валетта первой надела этот наряд в 1999 году и вышла на подиум, а также снялась в нем для кампейна бренда. Платье особенное своим смелым дизайном, поскольку в нем необычный тропический принт, очень глубокий разрез на юбке и декольте ниже пупка.
Спустя много лет Эмбер и Донателла опять сфотографировали вместе.
Но несмотря на то, что платье Эмбер носила первой, прославила этот наряд другая звезда — певица и актриса Дженнифер Лопес. В 2000 года Джей Ло появилась в нем на красной дорожке Grammy Awards и моментально стала сенсацией — зеленое платье произвело фурор. Наряд обсуждался в прессе в течение еще нескольких недель после церемонии, а изображения Лопес в нем были скачаны с сайта Grammy 642 917 раз всего за 24 часа после мероприятия.
Тогдашний руководитель Google Эрик Шмидт вспоминал в одном из интервью, что наряд Лопес стал в 2000 году самым популярным запросом за всю историю существования поисковика. Люди хотели посмотреть на смелое платье артистки. Кстати, так работникам Google пришла гениальная идея — запустить сервис по поиску картинок Google Images.