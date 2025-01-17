Повторила лук Анджелины Джоли: Фелисити Джонс вышла на красную дорожку в Лондоне

Актриса Фелисити Джонс посетила фотосессию посвященную выходу фильма "Бруталист". Мероприятие проходило в Лондоне.

На Фелисити, которая сыграла в этой картине, был наряд черного цвета от бренда S. S. Daley из коллекции сезона весна-лето 2025. Наряд включал широкие черные брюки, белую рубашку и галстук. Также на Фелисити Джонс было длинное пальто с белой отделкой.

Образ она дополнила высокой прической и туфлями на каблуках.

Фелисити Джонс / Фото: Associated Press

Этот наряд Фелисити напомнил нам образ другой знаменитости - актрисы Анджелины Джоли, который та носила в 2005 году на премьере фильма "Александр". То мероприятие тоже прошло в Лондоне, но вот наряд актрисы был от Valentino из коллекции весна-лето 2002. Хотя образы актрис отличаются, но эстетика нарядов поразительно похожа.

Анджелина Джоли в 2005 году / Фото: Getty Images

Читайте также:

Анджелина Джоли в красивых платьях (18 фото)