Повторила наряд известной модели: Ким Кардашьян попала под прицел папарацци с собакой на руках

Звезда реалити сочетала в образе вещи горчичного оттенка.
Телезвезда и актриса Ким Кардашьян проводит сейчас время в Нью-Йорке, куда прилетела со старшей дочерью Норт и собакой. Маленького пушистого коричневого пса зовут Суши и Ким несла его на руках, когда выходила из отеля The Ritz-Carlton.
Кардашьян была одета в наряд горчичного оттенка, который включал топ-платок от Miu Miu, а также замшевые брюки-клеш. В руке она несла также сумку Birkin от Hermes, которая сочеталась по цвету и текстуре с ее брюками. Дополнила образ Ким распущенными длинными волосами, макияжем и длинным маникюром.
Также под прицел фотографом попала и Норт. Девочка опять продемонстрировала, что несмотря на то, что ей всего 11 лет, имеет оригинальное чувство стиля, ведь сочетала белую рубашку, жилет в рисунок аргайл, шорты-бермуды и огромную пушистую меховую шапку-ушанку.
Совсем недавно в таком же топе, как у Ким, появилась на премьере фильма "Дэдпул и Росомаха" в Нью-Йорке известная модель Джиджи Хадид. Однако модель сочетала его с юбкой со складками, слингбэками с ремешками и сумкой, которая была украшена согласно последней моде - тренд на брелки, бусы и мягкие игрушки на сумках активно набирает популярность.
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