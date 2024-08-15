Повторила наряд известной модели: Ким Кардашьян попала под прицел папарацци с собакой на руках

Телезвезда и актриса Ким Кардашьян проводит сейчас время в Нью-Йорке, куда прилетела со старшей дочерью Норт и собакой. Маленького пушистого коричневого пса зовут Суши и Ким несла его на руках, когда выходила из отеля The Ritz-Carlton.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Кардашьян была одета в наряд горчичного оттенка, который включал топ-платок от Miu Miu, а также замшевые брюки-клеш. В руке она несла также сумку Birkin от Hermes, которая сочеталась по цвету и текстуре с ее брюками. Дополнила образ Ким распущенными длинными волосами, макияжем и длинным маникюром.

Также под прицел фотографом попала и Норт. Девочка опять продемонстрировала, что несмотря на то, что ей всего 11 лет, имеет оригинальное чувство стиля, ведь сочетала белую рубашку, жилет в рисунок аргайл, шорты-бермуды и огромную пушистую меховую шапку-ушанку.

Ким Кардашьян и Норт Уэст / Фото: Getty Images

Совсем недавно в таком же топе, как у Ким, появилась на премьере фильма "Дэдпул и Росомаха" в Нью-Йорке известная модель Джиджи Хадид. Однако модель сочетала его с юбкой со складками, слингбэками с ремешками и сумкой, которая была украшена согласно последней моде - тренд на брелки, бусы и мягкие игрушки на сумках активно набирает популярность.

Блейк Лайвли и Джиджи Хадид / Фото: Associated Press

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