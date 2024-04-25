Повторила наряд: Крисси Тейген надела платье, как у Джулианны Мур

Звезда подчеркнула открытым платьем плечи, но ранее такой же наряд надевала другая знаменитость.

Бывшая американская модель Крисси Тейген посетила с мужем Джоном Леджендом премьеру фильма "Мужчина в полный рост", которая состоялась в Лос-Анджелесе.

Крисси Тейген с мужем / Фото: Associated Press

На мероприятии она появилась в довольно необычном платье от бренда Alaïa, декольте которого было выполнено из кожи и в форме сердца, а вот юбка была из черной ткани в желтый горох, имела закругленный подол, несколько оборок и разрез, который открывал ее ногу.

Платье Крисси дополнила лаконичными босоножками и клатчем, также она распустила волосы и сделала яркий маникюр и педикюр.

Крисси Тейген / Фото: Associated Press

Но платье - совсем не новинка, поскольку в 2022 году в таком же наряде на Венецианском кинофестивале появились актриса Джулианна Мур, но на ней этот наряд без бретелек смотрелся не так удачно, как на Крисси.

Джулианна Мур / Фото: Getty Images

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