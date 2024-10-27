Повторила наряд: Сара Джессика Паркер появилась в розовом платеь с узлом на подоле

Актриса была, как всегда, яркой и ни на кого не похожей.

Во время съемок сериала "И просто так…" 59-летняя Сара Джессика Паркер не перестает удивлять. Ее костюмеры подбирают для этого шоу каждый раз все более странные и необычные наряды, которые привлекают внимание.

Во время работы актрису заметили в ярко-розовом платье с довольно смелым разрезом на юбке. Носила она его в сочетании с белыми туфлями на каблуках. Такой цвет редко используется для этого типа обуви, поэтому эти туфли на шнурках и в винтажном стиле, привлекли наше внимание. Обувь как будто не очень вписывалась в лук, но выбор был понятен - они сочетались с большими белыми пуговицами на платье. А чтобы туфли было хорошо видно, Паркер завязала подол платья на узел. Образ ее дополнила прическа и шоппер.

Сфотографировали актрису в тот день с коллегой Синтией Никсон, которая в сериале исполняет роль Миранды Хоббс - одной из лучших подруг главной героини - Кэрри Брэдшоу. Для Никсон подобрали наряд в желто-коричневых оттенках, которые отлично подходили к ее ярко-рыжим волосам.

Сара Джессика Паркер и Синтия Никсон / Фото: Getty Images

Но возвращаясь к наряду Паркер, стоит отметить, что актриса надевает его не впервые. В этом ярком платье ее уже фотографировали несколькими неделями ранее.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

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