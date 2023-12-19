Повторила образ 30-летней давности: Клаудия Шиффер позировала в золотой мини-юбке

Модель показала архивные снимки.
53-летняя супермодель 90-х - Клаудия Шиффер – продемонстрировала в своем Instagram красивый образ, состоящий из розового вязаного джемпера, золотой мини-юбки и сапог-ботфортов. В руках она держит книгу "Captivate!" с фотографиями из своего архива авторства легендарных фэшн-фотографов 90-х.
Образ с одной из фотографий из книги Клаудия и решила повторить. 30 лет назад с ней вместе позировали коллеги – модели Стефани Сеймур, Кристи Тарлингтон, Синди Кроуфорд и Надя Науэрман. Все девушки были в образах от Versace.
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Напомним, ранее компания Mattel выпустила куклу в виде модели - Клаудия Шиффер стала Барби в платье Versace. Кукла выпущена в легендарном голубом плиссированном платье с фигурным лифом, в котором модель выходила на подиум в рамках показа коллекции осень-зима Atelier Versace в 1994 году.
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