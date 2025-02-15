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Повторила образ 71-летней актрисы: Рианна под прицелом папарацци

Повторила образ 71-летней актрисы: Рианна под прицелом папарацци

Рианна / Фото: Getty Images

Она выбрала не типичный для себя наряд.

Певица Рианна попала под прицел папарацци, когда покидала здание суда 14 февраля в Лос-Анджелесе. 36-летняя поп-звезда посещает слушания по делу своего возлюбленного A$AP Rocky (настоящее имя - Раким Майерс), которого обвиняют в нападении с оружием.

Одевается Рианна в суд в сдержанные наряды и в этот раз выбрала зеленый костюм от Модного дома Balenciaga в принт. Носила этот наряд она в сочетании с сумкой от Bottega Veneta, а также своими любимыми сапогами от Amina Muaddi в змеиный принт.

Рианна / © Getty Images
Рианна / Фото: Getty Images

Интересно то, что практически идентичный наряд носила ранее другая звезда - французская 71-летняя актриса Изабель Юппер. В прошлом году она появилась в этом костюме на Венецианском кинофестивале и выходила на фотоколл.

Изабель Юппер / © Associated Press
Изабель Юппер / Фото: Associated Press

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