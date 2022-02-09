Повторила образ: Адель вышла за наградой BRIT Awards в мини-платье от украинского бренда

Для церемонии певица выбрала очаровательный наряд из бархата.

После длительного перерыва в карьере и проблем в личной жизни, прошлой осенью Адель наконец вернулась на сцену. Звезда выпустила новый альбом, в котором излила душу о своей жизни, и сняла уже несколько роскошных клипов на треки из него.

Теперь певица собирает заслуженные награды. 8 февраля в Лондоне состоялась ежегодная музыкальная премия BRIT Awards, на которой Адель стала триумфатором, ведь одержала победу в трех главных номинациях: "Музыкант года", "Песня года" и "Альбом года".

Getty Images

За наградой на сцену певица вышла в черном мини-платье с обнаженными плечами, рукавами-буфами и шелковым лацканом. Спереди платье украшало также несколько пуговиц. Однако примечателен этот наряд тем, что создан украинским дизайнером Марианной Сенчиной (Marianna Senchina) для коллекции осень-зима 2020, называется модель Bohemian Dress.

Адель / Associated Press

Адель / Associated Press

Однако этот наряд в шкафу певицы совсем не новинка. Впервые платье-жакет Адель надела еще в 2020 году на вечеринку. Снимком в этом платье звезда поделилась на своей странице в Instagram, чтобы поздравить с днем рождения подругу Николь Ричи.

Адель и Николь Ричи / Инстаграм Адель

Стоимость этого красивого платья 25 256 гривен.

Платье Адель

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