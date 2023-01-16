Повторила образ: Анджелина Джоли появилась в наряде, напоминающем ее вечерний выход в 90-х

На прошлой неделе голливудская актриса Анджелина Джоли попала под прицел папарацци в Нью-Йорке вместе со своей дочерью. Тогда на знаменитости был довольно лаконичный образ, в котором она сочетала платье-комбинацию молочного оттенка и черное пальто-кейп. Образ актриса дополнила сумкой Saint Laurent и бежевыми туфлями-лодочками.

Анджелина Джоли и Захара Джоли-Питт / Фото: Getty Images

Однако подобный стиль для нее не новинка. Дело в том, что ранее знаменитость уже подобный лук надевала.

В 1997 году еще молодая актриса пришла в подобном наряде на вручение наград CableACE Awards. Тогда юная Джоли тоже была одета в черное бархатное пальто-накидку, которое носила поверх серо-сиреневого платья-комбинации в пол. Также актриса тогда полностью остригла свои красивые темные волосы, как и ее дочь совсем недавно.

Анджелина Джоли, 1997 год / Фото: Getty Images

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